„Zeynep“ bringt Feuerwehren in Aschersleben und im Seeland weitere Einsätze

In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend müssen Straßen von Bäumen und Ästen beräumt sowie Dachziegel befestigt werden. Dennoch richtet Orkantief „Zeynep“ in Aschersleben und dem Seeland weniger Schaden an als befürchtet.

Aschersleben/Seeland/MZ - Abgebrochene Äste und beschädigte Dächer. Das Orkantief „Zeynep“ hat von Freitagabend bis Samstag auch in Aschersleben und im Seeland für eine stürmische Einsatznacht bei den Feuerwehren gesorgt. Allerdings bei weitem nicht so, wie anfangs befürchtet. Drei Sturmeinsätze hatte die Ortsfeuerwehr in Aschersleben, berichtete Ortswehrleiter René Knoblauch am Sonnabendmittag. Nur einen gab es im Seeland.