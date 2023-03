Innenministerin übergibt Zeugnisse an Absolventen der FH Polizei in Aschersleben. Welche Rolle der Fall der rassistischen Chats bei der Festveranstaltung spielt.

Aschersleben/MZ - 137 Absolventen der Fachhochschule Polizei in Aschersleben haben am Dienstag ihre Zeugnisse von Innenministerin Tamara Zieschang überreicht bekommen. 54 Frauen und 83 Männer haben damit den Vorbereitungsdienst erfolgreich absolviert. Am heutigen 1. März treten die Absolventen den Dienst in ihren neuen Funktionen als Polizeimeisterinnen und Polizeimeister bzw. Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare in den Behörden der Landespolizei an.