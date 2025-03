Einer 89-jährigen Seniorin wurde in Aschersleben am Montagabend die Handtasche entrissen. Die Polizei konnte jedoch kurze Zeit später, dank beherzter Zeugen, zwei Tatverdächtige stellen.

Zeugen helfen 89-jähriger Frau nach einem Raub in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Am Montagabend kam es im Bereich Hinter dem Walkmühlenbad/Lange Gasse zu einem Handtaschenraub, so teilt die Polizei des Salzlandkreises mit. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen war eine 89-jährige Seniorin im Bereich des Walkmühlenbades an der Eine unterwegs, als ihr von einer vorbeilaufenden Person die Tasche aus der Hand gerissen wurde.

Die weibliche Person lief mit der Tasche weiter in Richtung Lange Gasse und Lindenstraße. Ihr folgte eine weitere weibliche Person, welche scheinbar zu ihr gehörte. Die Rentnerin rief laut um Hilfe, so dass eine Radfahrerin und weitere Zeugen sich spontan um die Frau kümmerten.

Die Radfahrerin nahm die Verfolgung der beiden flüchtigen Mädchen auf. Die Tasche und das darin befindliche Portmonee wurden durch die Täter auf der Flucht weggeworfen und später zur Spurensicherung sichergestellt. Die Zeugen hatten die beiden Tatverdächtigen bis zu einem Wohnhaus verfolgt und dann die Polizei informiert.

Die Beamten konnte die beiden Verdächtigen in dem Haus feststellen und die Identität (15 und 17 Jahre) zweifelsfrei klären. Im Rahmen einer Durchsuchung der Personen konnte das gestohlene Bargeld nicht gefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Raubs wurde eingeleitet.