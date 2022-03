Zehnte Fête de la musique startet in Aschersleben

Aschersleben/MZ - Am Tag der Sommersonnenwende, am 21. Juni, liegt wieder Musik in der Ascherslebener Luft. Bereits zum zehnten Mal stehen dann Amateur- und Profimusiker auf den Bühnen in der Innenstadt, um klangvoll den Sommer zu begrüßen.

Immer am längsten Tag des Jahres feiert die Welt ihr größtes Musikfest und verbindet mit der Fête de la musique Menschen und Musik. Das Motto lautet „umsonst & draußen“, die Atmosphäre ist einmalig! Egal ob Amateur oder Profi, ob Rock, Pop, Country, Blasmusik, Jazz, Blues, Heavy Metal oder Klassik … ein abwechslungsreicher Mix ganz unterschiedlicher Stilrichtungen schallt durch die Straßen, wenn gespielt wird, was Spaß und gute Laune macht!

Wer aktiv beim weltweit größten Musikfest mitwirken und auf einer der Aschersleber Bühnen stehen möchte, der kann sich jetzt bewerben.

Musiker, Bands, Chöre, Spielmannszüge, Schülerbands, Kitas, Musikschulen - einfach alle, die Spaß an Musik haben, gern singen und/oder ein Instrument spielen können, sind aufgerufen, sich anzumelden und am Dienstag, dem 21. Juni, vom Publikum feiern zu lassen.

Das Anmeldeformular ist online unter www.fete-aschersleben.de zu finden, der Anmeldeschluss ist der 27. Mai.