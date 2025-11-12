Seit zehn Jahren lädt die Kreisbibliothek Aschersleben Kinder zum Leseclub ein. Von Anfang an dabei: die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Grundschule.

Unter Leitung von Liesa Pietzonka probieren Elena (v. l.), Till, Tilda und Clara die neue Toniebox 2 aus.

Aschersleben/MZ. - „Was wird genutzt, um bei einem Schiff die Segel zu hissen?“: Bei Clara, Tilda, Elena und Till rauchen die Köpfe, während sie in der Kinderabteilung der Kreisbibliothek in Aschersleben vor der neuen Toniebox 2 sitzen. Als Antwortmöglichkeiten stehen ein Flaschenzug, ein Toaster, ein Keil oder ein Mikroskop zur Auswahl. Schnell entscheiden sich die Kinder für den Flaschenzug, auf dem Gerät signalisiert ein grüner Kreis die richtige Antwort und durch die Runde geht ein hocherfreutes „Ja!“.