„Ylenia“ fegt über Aschersleben und das Seeland hinweg

Das Sturmtief lässt Bäume und Äste auf die Straßen krachen, richtet jedoch in der Region zum Glück keine größeren Schäden an. Der Friedhof in Aschersleben bleibt allerdings noch bis Sonntagabend geschlossen.

Aschersleben/Seeland/MZ - Holger Dietrich sah seine Befürchtungen am frühen Donnerstagmorgen bestätigt: Der nächtliche Sturm hat den Friedhof in Aschersleben nicht verschont. Ein mächtiger Baum, ein 150 Jahre alter Ahorn mit beeindruckendem Stammdurchmesser, lag entwurzelt direkt über dem Hauptweg. „Es war also die richtige Entscheidung, den Friedhof erstmal zu schließen“, so der verantwortliche Mitarbeiter des Bauwirtschaftshofes. Bis zum Sonntagabend soll die Anlage vor dem Hintergrund einer weiteren angekündigten Sturmfront noch geschlossen bleiben. Beisetzungen finden aber statt.