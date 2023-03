Schackenthal/MZ - Am Donnerstagmorgen hat ein Wohnanhänger an der Landstraße zwischen Schackenthal und Warmsdorf gebrannt. Laut Polizei haben Zeugen den Feuerschein in einem Silo an der Straße bemerkt und die Polizei alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Wohnwagen bereits lichterloh. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Brandstiftung kann bisher nicht ausgeschlossen werden.