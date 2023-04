50 Feuerwehrleute aus der gesamten Stadt Seeland sind am Mittwochabend zu einem Einsatz nach Frose ausgerückt.

Wohnungsbrand in Frose: Feuerwehren der gesamten Stadt Seeland im Einsatz

Großeinsatz am Abend

Der Bewohner des Hauses wurde am Einsatzort vom ASB betreut.

Frose/MZ/kwu - Ein Großaufgebot der freiwilligen Feuerwehren aus dem Seeland war am Mittwochabend zu einem Einsatz ausgerückt. Gegen 20 Uhr wurden die Froser, Hoymer, Nachterstedter, Gaterslebener, Schadelebener und Friedrichsauer Feuerwehrleute zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Frose alarmiert.