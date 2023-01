Wohngeld Plus: Antragsstau im Ascherslebener Rathaus

Da nicht genügend Personal zur Bearbeitung der Wohngeldanträge im Ascherslebener Rathaus vorhanden ist, kommt es zu langen Wartezeiten. Was nun geplant ist.

In der Wohngeldstelle im Ascherslebener Rathaus gibt es derzeit einen Antragsstau.

Aschersleben/MZ - Seit 1. Januar kann deutschlandweit Wohngeld Plus beantragt werden. Auch im Ascherslebener Rathaus geht eine große Zahl Anträge ein – so groß, dass das Personal mit der Bearbeitung nicht mehr hinterherkommt, informiert Rüdiger Schulz vom Amt für kommunale Beziehungen und Soziales den Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss am Dienstagabend.