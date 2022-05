Wohin mit den Autos, wenn in Aschersleben Justizzentrum gebaut wird?

An der Darre soll bald gebaut werden. Doch zumindest während der Bauzeit könnten Parkplätze dann knapp werden.

An der Darre in Aschersleben - hier soll das neue Amtsgericht entstehen. Doch wo sollen dann die Autos parken?

Aschersleben/MZ - Wenn der Stadtrat am Mittwoch zusammenkommt, wird es auch um eine geplante Bebauung des jetzigen Parkplatzes „An der Darre“ gehen. Das Amtsgericht soll hier errichtet werden (die MZ berichtete). Der erforderliche Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan war noch einmal Thema in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Bestandteil des B-Planes sollen auch die angrenzenden Straßen sein, um die Verkehrssituation rund um den Burgplatz zu verbessern. Um schneller voranzukommen, soll der Plan in einem beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.