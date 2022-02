Wohin in den Ferien in Aschersleben?

Was anfangen mit der freien Zeit in den Winterferien? Wir haben Vorschläge für Aschersleben und die Region zusammengestellt.

Aschersleben/MZ - Lange ausschlafen, beim Computerspiel relaxen, ein bisschen abhängen - klar. All das gehört zu den Ferien unbedingt dazu. Aber sonst? Hier ein paar Tipps:

1. Was wird in dieser Woche eigentlich im Kino am Markt gespielt?

„In 80 Tagen um die Welt“ soll es für das Äffchen Passpartout und den frechen Frosch Phileas Frogg gehen. Dabei sind manche Abenteuer zu bestehen. Der Animationsfilm wird bis zum Mittwoch jeweils um 14.30 Uhr gezeigt. Oder vielleicht wollt ihr euch die Fortsetzung von „Sing“ ansehen. Diese läuft unter dem Titel „Sing - Die Show deines Lebens“ und möchte an den großen Publikumserfolg anknüpfen, der für zwei Golden Globes nominiert war. Der bunte Filmspaß mit mitreißender Musik läuft bis zum Mittwoch um 14.30 und 17 Uhr.

2. Was hat das Ferienprogramm in den Jugendklubs zu bieten?

In der Melle an der Staßfurter Höhe in Aschersleben wird am Montag, 14. Februar, gebastelt. Am Dienstag ist ein Film- und Kinotag geplant, am Mittwoch Spiel und Sport, am Donnerstag wird Fasching gefeiert und am Freitag geht es zum Kegeln ins Hotel Ascania. Beginn aller Unternehmungen ist jeweils 15 Uhr.

Das Jugendzentrum Walkmühlenweg hat natürlich auch in den Ferien geöffnet: wochentags von 14 bis 20 Uhr. Und für die freien Tage haben sich die Mitarbeiter Besonderes einfallen lassen. Der Montag zum Beispiel steht im Zeichen des Valentinstages, am Freitag gibt es ein Air-Hockey-Spaßturnier.

Wenn ihr in der Wassertormühle vorbeischauen möchtet: Die öffnet ihre Türen wochentags von 14 bis 19 Uhr. Am Mittwoch geht es zum Volleyball ins Ballhaus, Treff ist um 16 Uhr im Klub. Oder lieber Kino? Dann solltet ihr euch am Freitag um 16.30 Uhr in der Wassertormühle einfinden.

3. Schwimmen oder Beachvolleyball?

Das Sport- und Freizeitzentrum Ballhaus am Seegraben kann in den Winterferien wieder zum Tagestarif genutzt werden. Der Eintritt ins Schwimmbad kostet vier Euro, die Beachhalle könnt ihr für zehn Euro je Feld und Stunde nutzen. Ein kleines Turnier mit Freunden oder der Familie sollte da drin sein, oder? Und nach so viel Bewegung vielleicht einen Burger in der schicken Sportsbar genießen. Für den Eintritt ins Ballhaus gilt die 3-G-Regel für Sechs- bis 18-Jährige. Das heißt: Ihr müsst geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

Das Schwimmbad hat wochentags von 7 bis 15 Uhr und von 17 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr und am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Die Beachhalle könnt ihr wochentags durchgängig von 7 bis 21 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 15 Uhr und sonntags von 15 bis 20 Uhr nutzen.

4. Klo-Geschichten im Museum.

Kann gut sein, dass es ziemlich lange her ist, dass ihr das letzte Mal im Museum wart. Im Moment gibt es dort aber etwas, das euch gefallen könnte. Zu sehen ist eine kuriose und spannende Ausstellung über die Geschichte der Toilette unter dem Titel „Für’n Arsch! Klo(Papier)Geschichten“. Das Museum ist außer montags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr.

5. Glasmanufaktur Harzkristall in Derenburg.

Schöne Stunden lassen sich hier verbringen. Es werden täglich Erlebnisrundgänge angeboten. Die Besucher erleben die Glasmacher ganz nah bei ihrer Arbeit und erfahren alles über die Entstehung und Verarbeitung des Rohstoffs Glas. Buchungen und Infos über die Webseite www.harzkristall.de.