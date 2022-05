Wohin am Kindertag in Aschersleben?

Aschersleben/MZ - Am 1. Juni ist der Internationale Kindertag. Viele Familien wollen ihrem Nachwuchs an diesem besonderen Tag traditionell eine Freude machen. Doch was kann man in Aschersleben gemeinsam mit den Kindern unternehmen, wenn es mal was anderes sein soll als Spielzeug oder Süßigkeiten?

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<