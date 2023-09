Im Salzlandpokal treffen die beiden Kreisligisten Winningen und Gatersleben aufeinander. Was den FSV und Rotation auswärts erwartet.

Der FSV Drohndorf-Mehringen und Rotation Aschersleben (weiße Trikots) sind am Sonntag auswärts gefordert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Einen Vertreter der Landesklasse Fußball wird es auch in der zweiten Runde des Salzlandpokals erwischen. Entweder Einheit Bernburg oder die TSG Calbe. Denn die Auslosung hat diese Partie ergeben. „Wir wollen es Calbe so schwer wie möglich machen und würden schon gern eine Runde weiter kommen“, sagt Bernburgs Trainer Marcel Lehmann vor dem Samstagsspiel (14 Uhr) in der einige Kilometer flussabwärts gelegenen Saalestadt.