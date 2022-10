Wo man sich zu Halloween in Aschersleben und dem Seeland gut gruseln kann

Aschersleben/Seeland/MZ - Halloweenöse Oktober-Zeit: Urtümliche Ungeheuer, höllische Hexenbrut und gruselige Geister – auch in diesem Jahr gibt es in Aschersleben und im Seeland wieder zahlreiche Angebote, die den Besuchern wohlige Schauer über den Rücken jagen sollen. Das wohl größte Ereignis ist – wie in jedem Herbst – die Veranstaltung im Zoo, die von Hunderten genutzt wird, um im Fackellicht die Tierwelt bei Nacht und in schauriger Atmosphäre zu genießen. Doch es gibt auch in den Dörfern viele Fackelumzüge, Gruselfeuer und geschnitzte Kürbisse. Und in Gatersleben sogar ein Spuklabyrinth, das selbst große Geisterbahnen in den Schatten stellen kann.