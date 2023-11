Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ. - In der Mitteldeutschen Oberliga beginnen für die Ascherslebener Handballer die Derbywochen. An diesem Samstag geht es für die Schützlinge von Martin Wartmann zur HG 85 Köthen, eine Woche später gastieren sie beim USV Halle. Während der USV mit Platz sechs und 10:6 Punkten durchaus im Soll liegt, dürften sie in Köthen mit dem bisherigen Saisonverlauf überhaupt nicht zufrieden sein. Gerade einmal fünf Pluspunkte stehen auf der Habenseite. Das bedeutet für die Mannschaft um den ehemaligen Ascherslebener Sebastian Kuhl Platz elf. Zu wenig, gemessen an den eigenen Ansprüchen sowie den Platzierungen der Vorsaisons.