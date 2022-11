Wirtschaft in Aschersleben Eigenbetrieb Abwasser baut in Aschersleben - Wo investiert wird

2,8 Millionen Euro will der Eigenbetrieb in Aschersleben in die Infrastruktur der Abwasserentsorgung investieren. Wie es um die Gebühren für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung steht.