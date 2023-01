Was geheime Gespräche mit Investoren in Aschersleben und "Reerdigung" auf dem Friedhof miteinander zu tun haben

Aschersleben/MZ - Was gibt es Neues im Gewerbegebiet Zornitzer Weg in Aschersleben? Welche Unternehmen haben sich dort angesiedelt? Wer sich das in letzter Zeit gefragt hat, ist am Sonntag mit einigen Antworten bedient worden. Zum traditionellen Tag der offenen Tür der Stadt gehören die beliebten Bustouren einfach dazu - und die führen unter anderem ins Gewerbegebiet.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.