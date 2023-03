Der Autozulieferer LMG stellt mit einer neuen Produktionshalle in Hoym auf E-Autos um. Dafür werden 50 Millionen Euro investiert und 120 neue Arbeitsplätze entstehen.

Umstellung auf E-Mobilität: Autozulieferer LMG baut neue Produktionshalle in Hoym

Hoym/MZ - Beim Aluminium-Druckguss-Hersteller LMG Manufacturing in Hoym wird investiert. 50 Millionen Euro fließen in den Bau einer neuen Fertigungshalle mit vier Produktionslinien. Damit will das Unternehmen seine Produktion auf E-Mobilität umstellen. Die Erweiterung schaffe rund 120 zusätzliche Arbeitsplätze, macht Christine-Susanna Tirnaksiz, Geschäftsführerin der LMG Manufacturing, deutlich.