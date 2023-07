Wird Ascherslebener Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen ausfallen?

Im Frühjahr konnte dieser Blumenschmuck in der Ascherslebener Innenstadt aus Sicherheitsgründen nicht mehr angebracht werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ/kb - Stadtrat Holger Weiß (Widab) äußerte in der jüngsten Ratssitzung die Sorge, die festliche Weihnachtsbeleuchtung in der Ascherslebener Innenstadt könnte in diesem Jahr nicht aus Stromspargründen ausfallen, sondern aus Sicherheitsbedenken.