Winningen: Was die Kicker nächste Saison vorhaben

Winningen/MZ - „Ja, ich habe die Mannschaft für die Kreisliga gemeldet“, sagt André Pahl auf eine entsprechende Frage. Es wird also wieder Fußball gespielt bei der Eintracht nach einem Jahr Abstinenz. Zwar nicht mehr mit Pahl als Trainer. „Aber um das Organisatorische kümmere ich noch mit“, so der Abteilungsleiter. Dass er am Ende der Saison die

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mannschaft im Jahr 2022 wegen Personalmangels vom Spielbetrieb abmelden musste, schmerzt immer noch. Dabei hätte sie vielleicht sogar in der Landesklasse bleiben können - zumindest theoretisch.