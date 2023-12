In der Backstube von Bäckermeister Hartwig Behrens in Wilsleben geht es im Dezember weihnachtlich zu. Sieben verschiedene Plätzchensorten werden täglich mindestens gebacken.

Wilslebener Weihnachtsbäckerei: Sieben Plätzchensorten kommen in Adventszeit aus dem Ofen

Wilsleben/MZ - Wer dieser Tage die Backstube von Hartwig Behrens betritt, dem kommt mit Sicherheit das Weihnachtskinderlied „In der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski in den Sinn. Denn es duftet in der Wilslebener Backstube so herrlich nach Plätzchen, dass man es einfach besingen muss.