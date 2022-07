Wilslebener Gotteshaus ist Treffpunkt für gesamten Ort

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler vergibt einen Preis an das Gotteshaus in Wilsleben. Was die Stiftungschefin bei einem Vorortbesuch erfährt.

Wilsleben/MZ - Eine kleine Kirche und eine kleine Kirchgemeinde. Doch was dort in Wilsleben passiert, strahlt weit über die Grenzen des Dorfes hinaus. „Viele packen mit an, wenn es um die Kirche in Wilsleben geht. Wir wollen, dass unser Gotteshaus für alle da ist“, sagt Bärbel Ostermann, Vorsitzende des örtlichen Gemeindekirchenrates. Und genau dieses Vorhaben hat die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler - kurz KiBa - überzeugt. Die Kirche in Wilsleben ist Preisträgerin des Wettbewerbs der Stiftung, im Ort freut man sich über den zweiten Platz. Die Jury habe überzeugt, wie die Dorfkirche den Bedürfnissen der Gemeindemitglieder und Bürgern entsprechend umgebaut wird.