weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Herzlich willkommen!: Willkommengeste der Stadt: Zugezogene Neu-Ascherslebener bekommen künftig ein Gutscheinheft

EIL
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis
Brandstiftung in Trafostation: Attacke auf Stromversorgung im Saalekreis

Herzlich willkommen! Willkommengeste der Stadt: Zugezogene Neu-Ascherslebener bekommen künftig ein Gutscheinheft

Wer seinen Hauptwohnsitz in Aschersleben anmeldet, bekommt ab sofort als Willkommensgeschenk jeweils einen Coupon für Zoo, Ballhaus und Grafikstiftung.

Von Anja Riske 10.01.2026, 09:15
Ein kleiner Gruß von OB Steffen Amme sowie Gutscheine für Einrichtungen in der Stadt heißen künftig in Aschersleben Zugezogene willkommen.
Ein kleiner Gruß von OB Steffen Amme sowie Gutscheine für Einrichtungen in der Stadt heißen künftig in Aschersleben Zugezogene willkommen. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ - Etwa ein Jahr ist es inzwischen her, dass die Stadt Aschersleben einen Willkommensgruß für ihre jüngsten Bürger eingeführt hat: Kinder erhalten nach ihrer Geburt ein Jahr lang freien Eintritt in den Zoo, sofern die frischgebackenen Eltern in Aschersleben ihren Wohnsitz haben. Nun möchte die Stadt auch neu Zugezogene gebührend begrüßen: mit Gutscheinen für den Zoo, das Ballhaus und die Grafikstiftung Neo Rauch.