Wer seinen Hauptwohnsitz in Aschersleben anmeldet, bekommt ab sofort als Willkommensgeschenk jeweils einen Coupon für Zoo, Ballhaus und Grafikstiftung.

Ein kleiner Gruß von OB Steffen Amme sowie Gutscheine für Einrichtungen in der Stadt heißen künftig in Aschersleben Zugezogene willkommen.

Aschersleben/MZ - Etwa ein Jahr ist es inzwischen her, dass die Stadt Aschersleben einen Willkommensgruß für ihre jüngsten Bürger eingeführt hat: Kinder erhalten nach ihrer Geburt ein Jahr lang freien Eintritt in den Zoo, sofern die frischgebackenen Eltern in Aschersleben ihren Wohnsitz haben. Nun möchte die Stadt auch neu Zugezogene gebührend begrüßen: mit Gutscheinen für den Zoo, das Ballhaus und die Grafikstiftung Neo Rauch.