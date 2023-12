Der Seeländer Tim Hase regt ein Begrüßungsgeschenk für die Neugeborenen der Stadt an. Was daraus wird, werden die nächsten Monate zeigen.

Seeland/MZ - Gibt es schon bald für alle Neugeborenen im Seeland einen Strampler mit der Aufschrift: „Ich bin ein Seeländer!“ beziehungsweise für die Mädchen „Ich bin eine Seeländerin!“? „Ich finde es wichtig, dass wir in der Stadt an einer gemeinsamen Willkommenskultur arbeiten“, findet Tim Hase nämlich, der die Idee für ein solches Begrüßungsgeschenk hatte – und dies nun in den verschiedenen Gremien zur Diskussion stellen will. Denn Hase ist im Seeland nicht nur Stadtrat, sondern auch Vorsitzender des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses, der sich mit solchen Dingen beschäftigt.