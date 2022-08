Willi Lange ist der Zuckertütenmann von Gatersleben

25 Jahre hängte Wilfried Lange zu Einschulung Schultüten an die Bäume. Zum Abschied dankt die Schulleitung dem früheren Bauhofmitarbeiter.

Wilfried Lange hat seit 1997 die Zuckertüten in Gatersleben aufgehängt. Nur einmal, zur Einschulung der Enkelin, nicht.

Gatersleben/MZ - Dass Zuckertüten nicht auf einem Baum wachsen, das weiß jedes Kind. Trotzdem freuen sich die Kinder in Gatersleben jedes Jahr, wenn sie zu ihrer Einschulung ihre Schultüten vom Zuckertütenbaum ernten. Nicht nur von einem Baum, gleich von mehreren Bäumen hinter der Schule hingen auch am vergangenen Sonnabend wieder 34 Zuckertüten. Dass das so ist, haben sie Wilfried Lange zu verdanken.