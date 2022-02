Wieder Kellereinbruch in Aschersleben

Einbrecher sind am Wochenende in Kellerräume in der Breiten Straße eingedrungen.

Aschersleben/MZ - Unbekannte sind am Wochenende in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Breiten Straße in Aschersleben eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hat ein Bewohner den Einbruch am Samstagmorgen bemerkt und angezeigt. Die unbekannten Täter durchtrennten nach Polizeiangaben das zur Sicherung dienende Vorhängeschloss und stahlen aus dem Keller drei Fahrräder sowie diverses Werkzeug.

Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei des Salzlandkreises telefonisch unter der Nummer 03471/37 90 entgegen.