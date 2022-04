Wieder einmal muss eine öffentliche Toilettenanlage in Aschersleben wegen Vandalismus geschlossen werden

Aschersleben /MZ - Es gibt Tage, da möchten die Reinigungskräfte die rund um die Uhr geöffnete öffentliche Toilette der Stadt Aschersleben am Parkplatz Vorderbreite/Hinterbreite kaum noch betreten. Nach Weihnachten war es wieder mal so weit. Fäkalien überall da, wo sie nicht hingehören, selbst an den Wänden. „Wegen starker Verunreinigung bleibt die Toilettenanlage in der Johannispromenade bis zum 14. Januar geschlossen“, teilt Annett Krake, die Pressesprecherin der Stadt, am Montag mit.