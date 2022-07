Wieder Demo durch die Innenstadt von Aschersleben

Etwa 400 Menschen versammeln sich am Montag auf dem Ascherslebener Marktplatz.

Demonstration in Aschersleben - das Polizeiaufgebot war an diesem Montag um etliches größer.

Aschersleben/MZ/hv/fg - Rund 400 Menschen beteiligten sich am Montag an einem erneuten Demonstrationszug durch die Ascherslebener Innenstadt. Hatten sich die vorangegangenen Demos als vorwiegend gegen die Corona-Einschränkungen gewandt zu erkennen gegeben, war das diesmal nicht so klar auszumachen.