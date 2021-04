Wieder Bäume mit Spendenschildern gepflanzt

image_257-5842358_0414130752340.jpg Freiwillige helfen dem Verschönerungsverein auch bei der Winterfestmachung im Rosarium. Regine Lotzmann q62yd37YE63c5e1Th43hGagbWa5

Aschersleben - Im Rahmen der zwölften Pflanzaktion des Projektes „Mein Baum für Aschersleben“ sind erneut Bäume im Stadtgebiet gepflanzt worden. „Die spendenfinanzierte Baumpflanzaktion ist seit Oktober 2015 fester Bestandteil des bürgerlichen Engagements in unserer Stadt“, erklärt der stellvertretende Vorsitzende des Verschönerungsvereins Steffen Amme. Der Verschönerungsverein Aschersleben hatte diese Aktion ins Leben gerufen. Es besteht für Interessenten die Möglichkeit Baumspender zu werden. „Es konnten bereits 127 Bäume in der Kernstadt und den Ortsteilen gepflanzt werden“, so Amme.

Die Pflanzaktion im Frühjahr umfasst elf Bäume. „Selbstverständlich wurden die Bäume gepflanzt und auch mit Spenderschildern versehen. Wir verzichten lediglich auf den öffentlichen Teil“, informiert Steffen Amme. Die spendenfinanzierten Baumpflanzungen erfolgten unter anderem im Rosarium, Stadtpark und an den Eine-Terrassen, in der Askanier- und Körtestraße, auf dem Apothekergraben und dem Zentralfriedhof in der Schmidtmannstraße. Darunter befinden sich zum Bespiel Sommer- und Winterlinde, Berg- und Spitzahorn, Purpur- und Grauerle, sowie eine Magnolie, Mirabelle und Blasenesche.

Durch die Kontaktbeschränkung wegen der der Covid-19-Pandemie kann der zentrale Pflanztermin für die Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ nicht wie geplant stattfinden. „Unser öffentlicher zentraler Pflanztermin sollte am 24. April anlässlich des Internationalen Tag des Baumes stattfinden. Dieser wird in jedem Jahr am 25. April begangen. Leider gibt es derzeit keine praktisch sicher umsetzbare Alternative zur Absage“, teilt Steffen Amme mit.

Immer wieder spenden Bürger für die Stadt Bäume und das aus ganz unterschiedlicher Motivation: zu einem besonderen Anlass, zur Erinnerung an einen geschätzten Menschen, aus Engagement für die Stadt. Im Frühjahr und im Herbst werden in Parks und Grünanlagen, an Straßen und Plätzen Bäume gepflanzt.

Wer an der Aktion „Mein Baum für Aschersleben“ teilnehmen möchte, findet das Anmeldeformular www.verschoenerungsverein-aschersleben.de