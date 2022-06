Wie ein Anwohner die Amokfahrt in Mehringen stoppte

Ein 38-Jähriger zerstört in Mehringen mehrere Häuser und Autos und macht offenbar Jagd auf Menschen. Ein beherzter Anwohner kann ihn stoppen.

Ein Amok-Fahrer hat im Großen Winkel in Mehringen ein wahres Trümmerfeld hinterlassen.

Mehringen - „Das sieht ja aus wie im Krieg“, sagt Anwohner Enrico Tietzel fassungslos, als er am Sonnabendnachmittag mit seinen Nachbarn im Großen Winkel - einer kleinen Gasse des Ascherslebener Ortsteils Mehringen - steht. Drei Autos sind regelrecht zerquetscht, eine Garage und eine Mauer zerlegt und ein Gartenzaun zerfetzt worden. Überall auf der Straße sind Putz, Steine und Holzlatten verteilt. Ein riesiger Strommast lehnt an einem der Einfamilienhäuser. Und in einem anderen klafft ein Loch. Eine Schneise der Verwüstung, die ein 38-Jähriger mit einem gestohlenen Radlader hinterlassen hat.