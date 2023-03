Aschersleben/MZ - Essbare Strohhalme, Smarties, Hühnersuppe, Nudeln, Hanuta. Sogar Katzen- und Hundefutter. All diese Dinge, die da auf dem Tischchen liegen, haben eines gemein: „Hier überall ist Mehl aus unserer Mühle drin“, verrät Nico Franz, der in der Saalemühle in Alsleben zum Mechatroniker ausgebildet wird und in der Sporthalle des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum gerade einen Stand betreut.

