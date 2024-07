Aschersleben will keine Abstriche bei der Jugendarbeit machen – trotz knapper Kassen. Ein Plan bildet jetzt den Ist-Zustand ab und formuliert die Ziele. Wie diese aussehen.

Wie weiter mit den Jugendklubs in Aschersleben und in den Ortsteilen?

Das Jugendzentrum Melle in der Staßfurter Höhe in Aschersleben soll ein soziokulturelles Zentrum werden.

Aschersleben/MZ - Ist es möglich, das Netz an Jugendeinrichtungen in Aschersleben und in den Ortsteilen bei gleichbleibender Qualität auch künftig zu erhalten? Bei knapper Kasse und einer schrumpfenden Zahl von Kindern und Jugendlichen scheint das ein ambitioniertes Ziel.