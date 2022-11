Wie teuer werden Strom und Gas für Kunden der Stadtwerke Aschersleben?

Aschersleben/MZ - Die Stadtwerke Aschersleben erhöhen zum 1. Januar 2023 ihre Preise für Strom und Gas. Was schon seit Monaten befürchtet wird, lässt sich nun in Zahlen ausdrücken, denn die Preislisten für das kommende Jahr wurden am 13. November offiziell abgedruckt und auf der Homepage der Stadtwerke veröffentlicht (Auszug im Infokasten).

