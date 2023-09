In einer Lesung macht Caroline Vongries in der Ascherslebener Bibliothek mit beeindruckenden Frauen bekannt, die Geschichte geschrieben haben.

Aschersleben/MZ - Was das Salz des eigenen Lebens sei – mit dieser Aufforderung zum Nachdenken und zur Selbstreflexion entlässt die freie Autorin Caroline Vongries ihre Zuhörer am Sonnabendnachmittag aus der Bibliothek. Dort hat sie gerade die letzte Lesung innerhalb der Landesliteraturtage in Aschersleben bestritten. „Das war keine Lesung, das war ein Kunstgenuss“, urteilt eine beeindruckte Zuhörerin am Ende von anregenden und geistig fordernden eineinhalb Stunden.