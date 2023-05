Friedrichsaue war Gastgeberort für den 2. Seeländer Bürger-Brunch und die Besucher nahmen das Angebot gerne an. Was alles geboten wurde.

Friedrichsaue/MZ - „Ich bin überwältigt. So viele Leute am frühen Morgen.“ Heidrun Meyer, Bürgermeisterin der Stadt Seeland, steht am Sonntag auf dem Hof des Heimatvereins in Friedrichsaue und freut sich. An den Festzeltgarnituren sitzen trotz Temperaturen von kaum neun Grad Celsius Menschen aus der ganzen Stadt Seeland und trinken gemeinsam Kaffee.