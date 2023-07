Das Kriminalpanoptikum Aschersleben ist vor 20 Jahren ins ehemalige Gefängnis eingezogen. Die Sammlung sei weder Museum noch Lehrmittelschau. Aber was dann?

Wie seit 20 Jahren Kriminalgeschichte in Aschersleben lebendig wird

Aschersleben/MZ - Die Instrumente des Bläserquintetts des Landespolizeiorchesters blitzen, der Geburtstagskuchen steht bereit, die Gäste einer kleinen Feierstunde sitzen erwartungsvoll im Foyer des ehemaligen Untersuchungsgefängnisses in Aschersleben. Das beherbergt seit 20 Jahren neben dem Stadtarchiv das Kriminalpanoptikum – eine polizeihistorische Sammlung, die einst an der Fachhochschule Polizei beheimatet war und in den 90ern aufgelöst werden sollte.