Schackenthals Ortsbürgermeister Lothar Gruber hat am Gartenzaun Schilder mit seinen Gedanken zum Ukraine-Krieg und zur Aufrüstung aufgehängt. Was ihn dabei angetrieben hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schackenthal/MZ - „Frieden – Stoppt das Töten in der Ukraine – bevor es zu spät ist!“ Oder: „Krieg ist auch keine Lösung!!!“ So steht es auf großen Tafeln an einem Zaun am Ortseingang von Schackenthal. Schon seit anderthalb Jahren nimmt hier ein Schackenthaler Stellung gegen Krieg und Aufrüstung.