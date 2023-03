Der erste Sonderstempel wurde am Kriminalpanoptikum in Aschersleben installiert. Steffen Claus, Leiter der Einrichtung, probierte ihn aus.

Aschersleben/Mehringen/MZ - Am Dienstag hat Mehringen eine Stempelstelle des Salzländer Kulturstempels erhalten. Wie der Kultur- und Heimatverein mitteilt, wurde eine Stempelstelle am Standort der früheren Burg Bünau übergeben. Zuvor erhielten die Kaffeemänner in Aschersleben eine solche.