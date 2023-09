Im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche gestalten Mehringer Grundschüler ein gemütliches Zuhause für Igel, Hummel, Amsel, Siebenschläfer und Co.

Wie Lebensturm an Mehringer Grundschule biologische Vielfalt fördern soll

Mehringen/MZ - Gähnende Leere in den Klassenräumen der Mehringer Grundschule. Sind denn schon wieder Ferien? Nein! Zwar sind die Unterrichtsräume am Dienstag fast verwaist, das liegt aber daran, dass die Grundschüler ihren Unterricht nach draußen verlegt haben. Denn auch die Mehringer nehmen an der Ascherslebener Nachhaltigkeitswoche teil.