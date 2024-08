Nach Landrat Markus Bauer kritisiert nun auch der Vorsitzende des Kreiselternrates, Kay Lorenz, die geplante Erhöhung der Mindestgröße von Klassen in Grundschulen - und damit die Schließung der kleineren. Schon jetzt würden Eltern teilweise 45 bis 60 Minuten bis zur Schule fahren müssen. Warum er noch längere Wegstrecken zur Schule vor allem für die Kinder für unzumutbar hält.

Bernburg/Seeland. - Nach der scharfen Kritik von Landrat Markus Bauer (SPD) an den Plänen des Bildungsministeriums zur Erhöhung der Mindestschülerzahlen in Grundschulklassen in Sachsen-Anhalt hat sich aus dem Salzlandkreis jetzt auch der Kreiselternrat zu Wort gemeldet – und sieht das ähnlich kritisch.