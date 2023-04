Das Schauschlüpfen im Ascherslebener Zoo ist auch in diesem Jahr wieder eine Oster-Attraktion für die Kleinen und die Großen.

Kleine Küken in allen Farben gibt es Ostern im Ascherslebener Zoo zu sehen.

Aschersleben/MZ - Ein bisschen erinnert es an eine Eierlotterie: „Heute ist die Nummer Sieben dran“, sagt Matthias Reinäcker und packt alle Eier, auf denen mit Bleistiftstrich eine große Sieben steht, vorsichtig in die mitgebrachte Eierpappe. 19 Tage haben sie zuvor hinter den Kulissen im Brüter verbracht, bei kuschligen 37,5 Grad Celsius. Nun, zwei Tage vor dem ausgerechneten Schlupftermin, kommen sie in einen Schaubrüter im Aquariumsgebäude des Ascherslebener Zoos, der während der Osterfeiertage wieder zu einem ganz besonderen Schauspiel lädt: dem Schauschlüpfen der Osterküken.