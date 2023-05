Aschersleben/MZ - Die jüngste „Stunde der Musik“ wurde im Ascherslebener Ratssaal von Schülern und Schülerinnen des Konservatoriums „Georg Philipp Telemann“ Magdeburg gestaltet. Sie alle sind Preisträger des Landeswettbewerbes „Jugend musiziert“, einige von ihnen werden auch am Bundeswettbewerb teilnehmen, der am 26. Mai in Zwickau beginnt.

