Wie Insekten einem Ascherslebener Bauernhof zusetzen

Marlen Luthers Liebeserklärung an das Dorf und warum einige ungebetene Gäste sogar ganz nützlich sein können.

Heute wird es beinahe etwas wissenschaftlich bei uns. Aber ich fange von vorne an, schließlich braucht eine Geschichte ja einen schönen Anfang. Am Morgen hatte es einen markerschütternden Donnerschlag gegeben. Mitten in einem leisen, harmlosen Regen war ihm ein ebenso überraschender Blitz vorausgegangen, der sich nicht einmal durch dunkle Wolken angekündigt hatte. Die Fensterscheiben vibrierten, als hätte ein Gott sehr wütend mit seiner Faust auf den Küchentisch geschlagen.