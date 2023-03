Freckleben/MZ - In Freckleben wird vom 16. bis 18. Juni das 1.050-jährige Ortsjubiläum gefeiert. Höhepunkte sollen am Freitag, 16. Juni, ein Festgottesdienst in der Kirche und am Sonntag ein großer Festumzug sein. Der Ortschaftsrat beschloss in seiner Sitzung am Montag, fast die Hälfte der in Freckleben für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden Ortschaftsmittel für das Festwochenende zur Verfügung zu stellen. 1.450 der insgesamt 3.080 Euro – je fünf Euro für 616 Einwohner - bestätigte der Rat dafür.

