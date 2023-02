Nach Niederlage in Biendorf tauscht Drohndorf-Mehringen mit BSC die Plätze. Seeland nimmt trotz Unterzahl aus Pretzien etwas Zählbares mit.

Wie in der Salzlandliga ins Jahr 2023 gestartet wurde

Aschersleben/MZ - Mit zwei Begegnungen startete die Salzlandliga Fußball in das Jahr 2023. Am nächsten Wochenende soll dann der 13. Spieltag nachgeholt werden. Am ersten Wochenende im März soll die Rückrunde starten.