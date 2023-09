Werner Fritz arbeitet an den ersten Ideen für sein neues Projekt in der Kreativwerkstatt, indem Kinder und Jugendliche Kunst und nachhaltige Materialien verbinden sollen.

Aschersleben/MZ - Recycling, Upcycling, Cradle-to-Cradle: Begriffe wie diese sind nicht erst seit der ersten Ascherslebener Nachhaltigkeitswoche in aller Munde. Und auch in der Kunst spielen sie eine Rolle, zumindest einige davon: „Denn Cradle-to-Cradle, also die Kreislaufwirtschaft, ist in der Kunst so nicht anwendbar. Eine fertige Skulptur oder ein fertiges Gemälde sind ja etwas Bleibendes und gehen nicht zurück in den Kreislauf“, ordnet Jörg Blencke, Leiter der Ascherslebener Kreativwerkstatt ein.