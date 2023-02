Viele Ascherslebener bitten in der Stephanikirche gemeinsam mit Ukrainern zum Jahrestag des Überfalls um Frieden und zünden Kerzen an.

Wie in Aschersleben ein Zeichen gegen alle Kriege gesetzt wird

Zum Friedensgebet trafen sich in der Stephanikirche Aschersleben ein Jahr nach Beginn des Ukrainekrieges zahlreiche Bürger und Flüchtlinge.

Aschersleben/MZ - Auf der Stufe vor dem hohen Chor der Stephanikirche in Aschersleben stehen mehrere Porträtfotos von Männern. Einige tragen Bärte. Es sind Fotos von ukrainischen Männern, deren Frauen seit vielen Monaten in Aschersleben wohnen und die darauf hoffen, dass der Krieg in ihrer Heimat bald zu Ende ist, damit sie wieder zu ihren Familien zurückkönnen.