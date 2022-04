Wie hoch die Hürde für Aschersleben ist

In der 1. Regionalliga Basketball steht den Tigers an diesem Freitag das erste Finalspiel ins Haus. Der Gegner ist ob seines Kaders nur schwer ausrechenbar.

Aschersleben/MZ - Die Ruhe vor dem Sturm konnten die Aschersleben Tigers zuletzt genießen. Nachdem die Basketballer mit einem 100:73 über Stade den Einzug in das Finale der 1. Regionalliga feierten, hieß es am Osterwochenende durchatmen. Doch diesen Freitag finden die ruhigen Tage ein Ende, denn in den Finals treffen sie auf den Hauptrundenersten Vechta.