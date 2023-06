Beim ersten Dorf- und Vereinsfest seiner Art wird in Giersleben ein buntes Programm geboten.

Wie Gierslebener Vereine in diesem Jahr auf der Heimatfestwiese feiern

In Giersleben wird am Wochenende gefeiert.

Giersleben/MZ - Am letzten Juni-Wochenende ist ganz Giersleben auf den Beinen, denn dann findet in dem Ort das große Dorf- und Vereinsfest in erster Auflage statt. Organisiert wird das rege Treiben auf der Heimatfestwiese von gleich mehreren Vereinen und Institutionen, nämlich vom SV Grün Weiß Giersleben, vom Schützenverein Union Giersleben 1991, der Lucas Mühle, dem Kleingartenverein Wippertal Giersleben, der Feuerwehr Saale-Wipper/Ortsfeuerwehr Giersleben, den WipperKidz, der Kindertagesstätte Wipperzwerge und der Seniorenortsgruppe Giersleben.