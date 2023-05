Um mehr als Fußball geht es René Tretschok (r.) mit dem Turnier der Deutschen Soccer-Liga, das am Mittwoch in Aschersleben zu Gast war.

Aschersleben/MZ - Sie tragen Namen wie Seelandband, Wirbelwindkicker oder FC Gehacktesbrötchen, aber auch Die wilden Hühner oder Die coolen Queens. Sie kommen aus Nachterstedt oder Hecklingen, vor allem aber aus Aschersleben und seinen Schulen. Insgesamt sind es 56 Teams, die am Mittwochnachmittag in den Käfigen, die die Deutsche Soccer-Liga in der Wema-Sporthalle aufgestellt hat, auf Torejagd gehen. Mit Erfolg: am Ende fallen 494 Treffer.